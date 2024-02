Maltempo, calcinacci si staccano da un balcone: danneggiata una macchina in sosta

Si staccano calcinacci da un balcone forse a causa del forte vento e finiscono sul cofano di un'automobile che, fortunatamente, era solo in sosta.

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente registratosi questa mattina in via Empedocle. A rimanere gravemente danneggiata è un suv Citronen che ha riportato delle profonde ammaccature sul cofano. Chiaro che se l'auto fosse stata in marcia i pezzi di mattone e intonaco avrebbero sprofondato il parabrezza.