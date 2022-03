Infiltrazioni dalla condotta fognaria danneggiano stabile, Comune trascinato in tribunale

Perde la condotta fognaria e un immobile di via Matteo Cimarra, ad Agrigento, subisce a causa delle infiltrazioni degli ingenti danni. E' per far dichiarare il Comune responsabile dei danni, e chiedere il risarcimento, che un agrigentino ha citato l'ente dinanzi al tribunale di Agrigento. Palazzo dei Giganti però non ci sta a pagare (non è chiaro - perché non esplicitato nella documentazione del Municipio - se il danno arrecato all'immobile sia stato quantificato o meno ndr.) ed ha deciso di costituirsi in giudizio per chiedere, naturalmente, il rigetto dell'istanza.

Ad autorizzare la costituzione in giudizio del Comune, conferendo l'incarico di difesa e rappresentanza dell'ente al funzionario specialista Rita Salvago, è stato, nelle ultime ore, il sindaco di Agrigento Franco Micciché.