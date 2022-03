Posteggiano l'auto e la ritrovano devastata da un chiodo: due nuove denunce

Sono state graffiate. Non sembra esserci pace per le autovetture lasciate in sosta che, per un motivo o per un altro, vengono prese di mira dai vandali che – con chiodi o chiavi – devastano le carrozzerie. Due le denunce – per danneggiamenti verificatisi ad Agrigento e Raffadali - raccolte, nel giro di poche ore, dai poliziotti della sezione Volanti.

Nella città dei Templi, in centro, è stata devastata – sono state graffiate entrambe le fiancate – una Fiat Panda di proprietà di una quarantaseienne. L’agrigentina aveva lasciato parcheggiata la sua utilitaria in centro. Al momento di riprenderla, la pietrificante scoperta. S’è recata all’ufficio Denunce della Questura, la donna ed ha raccontato ai poliziotti quanto le era accaduto. Il danneggiamento, in questo caso, senza alcuna ombra di dubbio, è stato fatto con un chiodo. Allo stesso ufficio s’è recato anche un venticinquenne di Raffadali, un professionista, che ha trovato la vettura, una Audi, che era stata lasciata posteggiata nella sua città, tutta graffiata.

In entrambi i casi, i poliziotti hanno avviato le indagini. Cercheranno, come sempre avviene in questi casi, di stabilire se si è trattato di veri e propri raid vandalici o, invece, di danneggiamenti mirati. Appare scontato, rientra ormai nella tradizionale procedura investigativa per i fatti che avvengono lungo le pubbliche vie, che i poliziotti abbiano già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati nelle aree dove si sono verificati i danneggiamenti. Non filtra, naturalmente, come sempre avviene anche in questo genere di casi, neanche la più piccola indiscrezione. Si tratta comunque di episodi, che tanto ad Agrigento quanto nel resto dei Comuni della provincia, continuano a ripetersi.