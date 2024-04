Quando svago e relax si trasformano in un incubo: danneggiate due auto a San Leone

Pomeriggi - in un caso di cercato svago e relax - che si trasformano in incubo. È accaduto, a San Leone, a un commerciante 44enne e a un impiegato 60enne proprietari di un suv Renault e di una Hyundai lasciati parcheggiati a San Leone e ritrovati, di fatto, massacrati con una chiodo o una chiave. Entrambi hanno denunciato il danneggiamento alla polizia che ha già - nell'ambito dell'attività investigativa avviata - verificato l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza laddove le vetture erano state lasciate parcheggiate.

I due danneggiamenti si sono verificati in momenti diversi lungo le strade del rione commerciale. Il commerciante 44enne aveva lasciato parcheggiato il suo suv praticamente sotto casa. Al momento di riprenderlo, la sorpresa: l'auto era stata devastata in quasi tutta la carrozzeria con un chiodo o una chiave. Difficile stabilire se sia trattato di un raid vandalico o di un danneggiamento mirato.

L'impiegato sessantenne era invece andato a fare una salutare passeggiata a pochi passi dal mare e aveva regolarmente parcheggiato la sua Hyundai. Al momento di riprenderla, anche in questo caso, lo choc: la vettura - soprattutto nella parte posteriore - era stata tutta graffiata. Verosimilmente, in questo caso, visto che la macchina era stata lasciata parcheggiata in un luogo casuale, potrebbe essere entrato in azione il cosiddetto "maniaco del chiodo".

Spetterà, in entrambi i casi, ai poliziotti stabilire, laddove possibile, perché e - soprattutto - chi ha creato danni al commerciante e all'impiegato. Non filtrano indiscrezioni su quali sono i passaggi investigativi.