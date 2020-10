Danneggiata una colonna della scalinata della cattedrale: presentata denuncia

Danneggiata la colonna di tufo della scalinata della cattedrale di San Gerlando. Una denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata, nelle scorse ore, ai carabinieri della compagnia di Agrigento. A formalizzarla è stato don Giuseppe Pontillo, parroco del Duomo di Agrigento.

I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini per cercare di fare chiarezza. Non è escluso che il danneggiamento possa anche essere stato causato da qualche sprovveduto automobilista o scooterista che è finito con il proprio mezzo proprio contro la colonna di tufo. Ieri non veniva escluso però neanche un possibile raid vandalico. I carabinieri, provando a mettere subito dei punti fermi nell’attività investigativa, hanno deciso d’appurare se nella zona vi siano delle telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Filmati che potrebbero rivelarsi determinanti per stabilire cosa è effettivamente successo e, soprattutto, chi ha determinato il danneggiamento della colonna di tufo della scalinata che conduce alla sacra struttura.