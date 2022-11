Vandali scatenati in centro: divelta la ringhiera di villetta Casesa

Non soltanto luoghi di bivacco e, molto spesso, ricolme di bottiglie di birra, bicchieri di cocktail più o meno vuoti, lattine e resti di street-food. Ma anche “preda” dei vandali. Sono le villette che sorgono in piazza Aldo Moro, nel centro – e non in uno dei quartieri satellite – di Agrigento. Ad essere danneggiata è stata, nella serata di martedì o durante la notte, è stata la villetta “Casesa”. Qualcuno – che non è stato visto, né sentito – ha abbattuto una parte della recinzione, una ringhiera in ferro, dell’angolo verde. Non è stato, naturalmente, un incidente stradale perché – ieri mattina – non risultavano esservene le tracce e perché c’è comunque un marciapiede che tiene separata la carreggiata stradale dal confine della villetta. Nessun dubbio, dunque, sul fatto che si sia trattato di danneggiamento messo a segno da dei teppisti. Non una o due persone, ma da un gruppetto.

La scoperta è stata fatta ieri mattina dagli operatori ecologici, impegnati nel servizio di raccolta rifiuti e spazzamento. E gli stessi netturbini non riuscivano a credere ai loro occhi: qualcuno aveva, appunto, abbattuto la porzione di ringhiera. E’ scattata, naturalmente, la segnalazione al comando della polizia municipale e i vigili urbani sono immediatamente accorsi. E’ stato fatto il sopralluogo, preso atto del danneggiamento e sono state avviate le attività investigative.

E’ stato naturalmente anche avvisato l’ufficio Verde pubblico di palazzo dei Giganti affinché si proceda alla messa in sicurezza e ripristino della ringhiera.

Spetterà, laddove possibile, però, alla polizia municipale provare a dare un nome e cognome ai teppisti che hanno creato l’ennesimo danno. Economicamente non si tratta di un grosso danno, ma è il gesto che segna le condizioni di degrado del territorio. Perché i beni comuni non sono di tutti. Ad Agrigento, così come in molte altre realtà, i beni comuni non sono di nessuno. E dunque sono alla mercé del vandalo di turno.

I vigili urbani, appare scontato, anche se non ci sono conferme istituzionali al riguardo, che possano aver già verificato le registrazioni video degli impianti di videosorveglianza. E non soltanto di quelli comunali, ma dell’intera area. Non è detto, naturalmente, che le telecamere possano aver ripreso qualcosa, ma si tratta di un passaggio investigativo obbligatorio oltre che scontato. Naturalmente, i vandali qualora identificati, rischiano una denuncia per danneggiamento aggravato.