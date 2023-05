Danneggiata la finestra dell'agenzia delle entrate, hanno tentato di entrare per rubare?

Hanno cercato di entrare, magari per mettere a segno un furto? O è stato un danneggiamento fine a stesso? A queste domande dovranno rispondere i carabinieri che si stanno già occupando delle indagini. E' certo però che qualcuno, fra le ore 17,20 di venerdì scorso e le 7,30 di lunedì, ha danneggiato una finestra dell'Agenzia delle entrate e riscossione di piazza Metello ad Agrigento.

A presentarsi dai carabinieri, dove ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti, è stata la responsabile dei servizi ausiliari dell'ufficio Agenzia delle Entrate. I danni non sono stati quantificati, non nell'immediato. L'area dove sorge l'Agenzia, a quanto pare, è "coperta" da sistemi di videosorveglianza. Un particolare questo che non è affatto di poco conto perché proprio i filmati che, verosimilmente, sono stati già acquisiti dai carabinieri potrebbero rivelarsi di grande interesse investigativo per identificare i balordi che hanno, appunto, danneggiato la finestra dell'ufficio di piazza Metello.