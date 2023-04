Danneggiata cappella del cimitero Bonamorone, i proprietari presentano denuncia

Danneggiata una cappella privata del cimitero di Bonamorone. A presentare denuncia ai carabinieri, poco dopo aver fatto la scoperta, sono stati i proprietari. Non è chiaro, non con precisione, quando sia avvenuto il danneggiamento che pare consista nella rottura di una vetrata. Non filtrano indiscrezioni in merito, ma è certo che, appunto, è stata presentata una denuncia a carico di ignoti.

Non è chiaro - non può esserlo e spetterà alle indagini, laddove possibile, provare a stabilire cosa sia accaduto - se si sia trattato di un danneggiamento mirato o se invece di un fatto squisitamente accidentale.