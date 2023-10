Danneggiata l'auto di un impiegato dell'ufficio di Sorveglianza: avviate le indagini

Potrebbe essere stato un gesto mirato. E non uno dei tanti raid vandalici che vengono compiuti in città. Spetterà però alle indagini dei carabinieri, che sono state già avviate con il coordinamento della Procura di Agrigento, fare chiarezza su quanto è accaduto a Villaseta, nel parcheggio dell'ufficio di Sorveglianza.

Qualcuno, senza essere visto, ha danneggiato l'intera fiancata della Fiat Cinquecento di proprietà di un impiegato dello stesso ufficio di Sorveglianza.

Sul danneggiamento, per il quale il proprietario dell'utilitaria ha formalizzato denuncia a carico di ignoti, c'è il massimo riserbo. A quanto pare non è chiaro quando il fatto si sia verificato perché la vettura è rimasta parcheggiata per un giorno e mezzo nell'area attigua alla struttura. La scoperta del danno è stata fatta al momento di riprendere la Fiat Cinquecento.

I carabinieri hanno già notiziato la Procura e sono in corso le attività investigative per provare a raccogliere elementi utili ad inquadrare in che è contesto è maturato il danneggiamento e, naturalmente, ad identificare l'autore.