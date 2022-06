Danneggiata auto e ciclomotore, "maniaco" ancora in circolazione?

Il “maniaco” delle auto è sempre in azione? O si è trattato, almeno in questi casi, di danneggiamenti mirati? Sono questi gli interrogativi che, inevitabilmente, si stanno ponendo gli agenti della sezione Volanti della Questura che stanno indagando su due episodi verificatisi in via Esseneto e in piazza Aldo Moro, praticamente sotto il palazzo della Prefettura. In pieno giorno e in pieno centro, in quest’ultimo caso, qualcuno ha preso di mira lo scooter di un cinquantacinquenne agrigentino. E’ stato infatti danneggiato il bauletto anteriore del mezzo su due ruote. Non è chiaro, né potrebbe esserlo naturalmente, se si è trattato di un danneggiamento o di un tentativo di furto. A raccogliere la denuncia, a carico di ignoti, sono stati i poliziotti della sezione Volanti che hanno, naturalmente, avviato le indagini per provare ad identificare il balordo o i balordi che hanno agito.

In via Esseneto, invece, è stata danneggiata – e anche pesantemente – una Renault Capture, di proprietà di un agrigentino trentanovenne. L’auto, come al solito, era stata lasciata posteggiata sul ciglio della strada. Al momento di riprenderla, il proprietario ha trovato la carrozzeria devastata da un oggetto appuntito, forse un chiodo o una chiave. Anche in questo caso, per quello che sembrerebbe essere un raid vandalico, la denuncia è stata raccolta dai poliziotti della sezione Volanti della Questura. Non è chiaro – o almeno non è stato reso noto – se nella zona, dove la vettura era stata lasciata posteggiata, vi fossero o meno delle telecamere di videosorveglianza. Impianti che, naturalmente, potrebbero immettere, e immediatamente, i poliziotti sulla giusta pista investigativa. Il proprietario della macchina non ha saputo indicare se la vettura fosse, o meno, “coperta” da una polizza assicurativa per raid vandalici.