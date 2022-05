Lo "sfregio" alla Scala dei Turchi e l'inchiesta chiusa in tempo record: cittadinanza onoraria agli ufficiali dell'Arma

Dell'attività investigativa - acquisendo decine di filmati degli impianti di videosorveglianza ed effettuando una raffica di perquisizioni e verifiche fra Realmonte e Favara, passando anche per Porto Empedocle ed Agrigento - si è occupato il maggiore Marco La Rovere. In poco meno di 48 ore, i militari dell'Arma - coordinati dall'allora procuratore capo Luigi Patronaggio che tanto ci teneva a far rapidamente chiarezza - riuscirono a dare un nome e cognome ai responsabili del danneggiamento, fatto con polvere di ossido di ferro, alla Scala dei Turchi.

"Più che di un gesto vandalico riteniamo che si sia trattato di una sfida alle istituzioni e a tutto il territorio della provincia di Agrigento” - dichiarava, subito dopo la denuncia dei due favaresi, il comandante della compagnia: il maggiore Marco La Rovere - .

Domani, alle 11, nell'aula consiliare del Municipio, Realmonte esprimerà - conferendo la cittadinanza onoraria - la sua riconoscenza per il solerte, decisivo, impegno e per un'inchiesta sviluppata e chiusa in tempo record. Cittadinanza onoraria che verrà appunto attribuita al comandante provinciale dell'Arma: il colonnello Vittorio Stingo, al maggiore Marco La Rovere e al luogotenente Antonio Ditto che è il comandante della stazione di Realmonte. Saranno consegnati riconoscimenti anche agli uomini e alle donne del servizio civile e ai giovani volontari che, con gli amministratori di Realmonte ripulirono la marna, restituendo alla Scala dei Turchi decoro e bellezza.