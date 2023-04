Anziani turisti "giocano" con monumento contro i femminicidi: provvidenziale l'intervento di un cittadino

Dopo i vasi in ceramica, anche il monumento contro il femminicidio di Porta di Ponte è stato preso di mira dai vandali. Le grandi scarpe rosse, collocate il 9 dicembre del 2021, dall'allora ex assessore comunale Roberta Lala in memoria di tutte le donne vittime di violenze, sono state sradicate dalla base in pietra.

Un gruppo di anziani turisti francesi che, con molta probabilità, non conoscevano il significato dell'opera, avrebbero preso in mano le grandi calzature rosse realizzate dall'artista Peppe Cacocciola.

Fortunatamante, il titolare di un vicino esercizio commerciale, Gianni Dalli Cardillo, assistendo alla scena si è fatto consegnare le scarpe dai turisti e gli ha anche spiegato che si trattava di una parte del monumento contro la violenza sulle donne.

L'imprenditore, dopo aver messo al sicuro le scarpe, ha segnalato il danneggiamento ad alcuni ex amministratori comunali che a loro volta, hanno avvisato il sindaco Franco Miccichè.