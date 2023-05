"Ha danneggiato il chiosco-bar di piazza Vittorio Emanuele", denunciato 21enne

E' stato individuato e denunciato l'autore del danneggiamento al chiosco-bar di piazza Vittorio Emanuele, ad Agrigento. La segnalazione è stata fatta, dai carabinieri, a carico di un ventunenne disoccupato. Secondo l'attività investigativa, che si è basata sull'impianto di videosorveglianza sistemato all'interno del locale, sarebbe stato il giovane agrigentino a danneggiare, tentando di forzarla la finestra della porta secondaria d'ingresso. E lo avrebbe fatto con un cacciavite.

A rivolgersi ai carabinieri era stato il commerciante titolare del chiosco-bar. L'uomo ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti e nel giro di pochissimi giorni, i militari dell'Arma della stazione di Agrigento sono riusciti ad identificare il presunto autore del danneggiamento che è stato, appunto, deferito alla Procura.

Il titolare del locale, molto frequentato durante le ore d'ufficio, ma non soltanto, aveva parlato anche del furto di circa 100 euro lasciati in cassa per dare il resto l'indomani mattina.