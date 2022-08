Sagome decapitate dai vandali nel percorso dello "Sposalizio", il sindaco: "Gli autori saranno puniti"

Ancora un atto di vandalismo colpisce l’installazione nel centro storico del percorso dello "Sposalizio Benedetto".

A denunciarlo è sui social il sindaco di Siculiana Peppe Zambito.

"Mi auguro - dice - che le telecamere installate riescano a fare luce sul personaggio, che con il suo agire mortifica una intera comunità. Non saranno certo questi gesti a fermare il processo di cambiamento e di bellezza in atto. Non possiamo consentire a qualche mela marcia di farla franca. Gli autori verranno individuati e puniti".