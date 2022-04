Danneggia il cancello d'ingresso e la Porsche Carrera dei familiari della sua ex compagna: indagini

Danneggia il cancello di ingresso e una Porsche Carrera 966 di proprietà di alcuni familiari della sua ex compagna. A segnalare – il giorno di Pasquetta - la raffica di danneggiamenti – chiamando il numero unico d’emergenza: il 112 – è stata l’ex suocera. Ad accorrere nella zona del campo sportivo di Agrigento sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che non hanno però trovato nessuno. E’ stata aperta un’inchiesta – i poliziotti hanno informato infatti la Procura della Repubblica di Agrigento – e sono state, naturalmente, avviate le indagini per accertare chi, effettivamente, abbia danneggiato il cancello di ingresso dell’abitazione e la Porche Carrera.

Secondo la segnalazione, arrivata appunto al 112, l’autore dei danneggiamenti sarebbe stato un trentaduenne della città dei Templi. Un uomo che aveva avuto una storia, una relazione sentimentale, con la figlia della denunciante. Un amore finito che il trentaduenne non riuscirebbe ad accettare. E sarebbe per vecchi, pregressi, rancori che l’agrigentino avrebbe agito cercando, dal suo punto di vista, di vendicarsi nei confronti di chi ha ostacolato, o comunque disprezzato, quella relazione. Un epilogo a cui, di fatto, l’uomo non riuscirebbe a rassegnarsi.

Dopo la segnalazione, oltre al sopralluogo mirato, i poliziotti della sezione Volanti hanno avviato un’attività investigativa per appurare se i sospetti della denunciante, che vive fra l’altro fuori dalla Sicilia, siano o meno veritieri. Servirà del tempo e non è detto, naturalmente, che i poliziotti riescano effettivamente ad arrivare alla piena, totale, identificazione dell’autore dei danneggiamenti – verificatisi il giorno di Pasquetta - al cancello dell’abitazione e alla Porsche Carrera 966. Fitto, inevitabilmente, il riserbo investigativo: i poliziotti non lasciano trapelare, infatti, neanche la più piccola delle indiscrezioni.