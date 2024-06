Va in escandescenze e danneggia la comunità dove era ai domiciliari: il giudice lo fa trasferire in carcere

Il giudice di sorveglianza ha disposto il trasferimento in carcere di un detenuto che si trovava all’interno di una comunità di detenzione. L’uomo, originario di Licata, sarebbe andato in escandescenze danneggiando la struttura che lo ospitava per poi aggredire con insulti e minacce gli agenti di polizia prontamente intervenuti per riportare la calma rendendosi responsabile del reato di oltraggio a minaccia a pubblico ufficiale oltre che di danneggiamento.

Il magistrato ha così disposto l’immediato trasferimento del detenuto nella casa circondariale di Agrigento in contrada Petrusa.