Daniele Magro accanto a Marco Mengoni: c'è un po' di Agrigento anche in "Una canzone triste" e "Un fiore contro il diluvio"

Non soltanto in "Cambia un uomo". C'è un po' di Agrigento anche in "Una canzone triste" e in "Un fiore contro il diluvio" di Marco Mengoni. E' uscito il nuovo disco - "Materia terra" - del trentaduenne di Ronciglione, primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, e nella tracklist ci sono anche altri due brani che portano la firma dell'agrigentino Daniele Magro.

I due brani che portano la firma del cantautore ed autore di hit per Emma, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso e Marco Mengoni appunto sono "Una canzone triste" e "Un fiore contro il diluvio". "Felice di far parte di questo progetto così importante" - ha commentato l'agrigentino Daniele Magro - .

"Un fiore contro il diluvio" è una sorta di abbraccio contro ogni solitudine. E' un inno a rispondere alle richieste di aiuto non esplicite perché insieme si può superare ogni tempesta. "Dov'è che si impara l'istinto? Un fiore contro il diluvio non ha mai vinto. Com'è che mi lasci qui?": un leitmotiv che tornerà nella mente di tutti, già dopo il primo ascolto.

"Una canzone triste" è tutt'altro che triste perché Daniele Magro e Marco Mengoni ricordano momenti felici e rievocano - in quella che è veramente poesia - speranza e fiducia per superare ogni delusione, sconfitte ed assenze. "Per chi ti ha spento o deluso, per ogni bacio in disuso, pensavi al massimo esiste una canzone triste. E invece no. Per rimediare ad una assenza, c'è nuova vita in partenza ...": parole che diventeranno, non ci sono dubbi, una spinta vitale per chi vive un momento "no".