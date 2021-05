Dalla Sea Watch4 a Villa Sikania: sono in arrivo altri 70 minori

Sono 70 i minori non accompagnati che verranno trasferiti, nelle prossime ore, da Trapani a Villa Sikania a Siculiana. Si tratta di un gruppo dei 190 minori che fanno parte dei 455 migranti salvati - in sei diversi interventi - dalla Sea Watch4. La nave della Ong tedesca è ancorata al porto di Trapani e sono già in corso le operazioni di controllo e i tamponi per il Covid. Finiti i controlli si procederà alla distribuzione dei minori non accompagnati. Gli altri migranti invece verranno trasbordati sulla nave Gnv Splendid

per la quarantena.

A Villa Sikania, appena ieri sera, sono arrivati 96 migranti minorenni, anche loro non accompagnati, che sono stati trasferiti - con traghetto di linea - dall'hotspot di Lampedusa. Nella struttura di Siculiana, i due diversi gruppi dovranno naturalmente effettuare la sorveglianza sanitaria anti-Covid.