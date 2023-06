Dalla Libia a Lampedusa pagando fino a 4 mila euro a testa: maxi sbarco a molo Favarolo

Maxi sbarco durante la notte a Lampedusa dove, dopo il soccorso in area Sar da parte della motovedetta Cp306 della Guardia costiera, sono giunte 114 persone. Sulla lancia di legno di 10 metri, partita da Al Ajaylat, in Libia, c'erano anche 10 donne e 8 minori che hanno dichiarato di essere originari di Eritrea, Etiopia, Ghana, Marocco, Nigeria, Pakistan, Siria ed Egitto. I migranti, stando alle loro dichiarazioni, hanno pagato dalle 3mila alle 4mila euro a testa per la traversata.

Il gruppo è stato, dopo un primo triage sanitario fatto direttamente a molo Favarolo, portato all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 345 persone. La Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto, per la tarda mattinata, il trasferimento di 100, al massimo 130, persone con il traghetto Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.