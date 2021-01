I dati del Covid preoccupano: verso il rinvio delle lezioni in classe alle scuole superiori

Lezioni in presenza solo fino alle medie inferiori da venerdì 8 gennaio; mentre alle scuole superiori - che dovrebbero ripartire lunedì 11 gennaio - si profila un rinvio della didattica frontale. Si potrebbe quindi continuere con la Dad (la didattica a distanza), almeno sino alla fine del mese. Sarebbe questo l'orientamento degli esperti del comitato tecnico scientifico, riuniti da oggi pomeriggio con gli assessori alla Sanità e all'Istruzione Ruggero Razza e Roberto Lagalla.

Con l'andamento dei contagi monta la preoccupazione delle istituzioni. Il Cts, che Lagalla ha voluto sentire prima di prendere qualsiasi decisione definitiva, è a stragrande maggioranza contrario alla riapertura in presenza delle superiori, alla luce del tasso di positività al Covid in Sicilia: il più alto tra quelli resistrati oggi in Italia. Motivo per cui l’Isola sarebbe pronta a "congelare" la ripartenza in presenza in attesa di un quadro epidemiologico più chiaro. Secondo gli esperti, si potrebbe rischiare di vanificare lo sforzo che si sta facendo con le vaccinazioni.

La crescita dei contagi - ha detto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - non è inattesa. E' il risultato di comportamenti che tutti abbiamo avuto modo di rilevare e documentati anche da alcune immagini arrivate dalle nostre città. Se da un lato osserviamo, fortunatamente, un'incidenza non critica dei ricoveri ospedalieri, dall'altro è opportuno prevedere concrete azioni contenitive parametrate alla situazione".