Curva epidemiologica stabile e ricoveri in calo nell'agrigentino, Zappia: ”Più di 250mila i vaccinati”

Sono circa 250 mila le vaccinazioni effettuate in provincia di Agrigento, dai dati forniti dal commissario straordinario dell'Asp Mario Zappia, l'andamento medio giornaliero delle somministrazioni nell'agrigentino è di circa 4000 dosi, il target imposto dall'assessorato regionale alla Salute per la provincia è invece di 4400 inoculazioni al giorno. Numeri che comunque sono in costante evoluzione e che gli open week nei centri vaccinali potrebbero comunque far alzare il dato delle somministrazioni effettuate.

Per quanto riguarda invece il dato dei contagi secondo quanto annunciato dal commissario dell'Asp , i casi riscontrati nel corso di questa settimana sono in linea con quelli della settimana scorsa. Fortunatamente in calo invece sono i ricoveri ospedalieri.

All'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ci sono attualmente 12 pazienti Covid, degenze che però, secondo quanto disposto dall'Asp, saranno ad esaurimento. La volontà dell'azienda sanitaria è quella di dedicare ai pazienti affetti dal virus, solo il Covid Hospital di Ribera dove è presente anche il reparto di Malattie Infettive.