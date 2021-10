Consorzio universitario: le casse languono, ecco tutti i debitori di Ecua

L'elenco dei debitori, soprattutto di coloro che hanno già ricevuto i decreti ingiuntivi è lungo, lunghissimo. E in alcuni casi, ulteriore danno e certificata beffa, si tratta di importi risalenti anche a 10 anni fa. Poche migliaia di euro che però i Comuni della nostra provincia hanno "dimenticato" a versare a quello che all'epoca era il Cupa e oggi si chiama Ecua.

Un "vuoto" che si è tradotto adesso in ammanchi di bilancio per l'università agrigentina, che nel tempo ha inserito tra le somme in entrata questi importi senza che però i primi cittadini provvedessero concretamente a versare il dovuto.

Ad aver ricevuto dei decreti ingiuntivi sono il Comune di Naro (debito 5.165 euro per i contributi dovuti nel 2011), il Comune di Aragona (debito 10.329 per i contributi dal 2017 al 2020) il Comune di Sciacca (12.395 euro per i contributi per gli anni 2017/2018); il Comune di Porto Empedocle (41.061 euro); il Comune di Racalmuto (60mila euro per contributi non versati negli ultimi 10 anni).

Procedure esecutive cui si è giunti dopo ripetuti solleciti da parte del Consorzio Universitario, con solo tre comuni che al momento stanno recuperando il dovuto: si tratta di Raffadali, Bivona e Agrigento.

Molto più complesso è il discorso se guardiamo al debito della Camera di commercio che avevamo già anticipato nei giorni scorsi: l'ente deve al momento 357.385,10 euro e non paga i propri canoni da più di cinque anni nonostante, pare, i vari solleciti e le intimazioni al pagamento che in tutti questi anni il Consorzio ha inviato, tanto che Ecua sembra oggi pronta a ricorrere anche in questo caso alle vie legali.

Tra l'altro l'attuale situazione rischia di creare anche un "limbo" di tipo decisionale: ai sensi dello statuto del Consorzio, non sottoscrivendo un piano di rientro e non saldando il debito, i soci morosi non hanno diritto di partecipare all’Assemblea. La stessa Camera di Commercio, tra l'altro, ha tentato di saldare il debito mettendo a disposizione immobili e personale: un'ipotesi contemplata dallo Statuto, ma non in questo caso dato che Ecua ha già inserito in bilancio gli importi e non potrebbe oggi trovarsi con questo "buco" nei conti. Sarà, quindi, battaglia legale?