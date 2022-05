Arte e cultura, torna il "premio Buttitta": ecco tutti i riconoscimenti

Si svolgerà lunedì, a partire dalle 17,30, all'istituto "Gaetano Guarino" di Favara, la cerimonia di consegna del premio di arte e cultura siciliana “Ignazio Buttitta” - sezione giovani giunto alla XXIII edizione, promosso dal Centro artistico culturale “Renato Guttuso” di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino.

"Abbiamo voluto dedicare una serata esclusivamente alle scuole in quanto la loro partecipazione al nostro concorso è stata davvero eccezionale, come numero e come qualità degli elaborati presentati – commenta la presidente Lina Urso Gucciardino – partecipazione che evidenzia il rinato amore dei giovani per la lingua e la cultura siciliana, grazie anche al lavoro svolto dalle Scuole in questo settore".

La manifestazione di consegna del premio, già dalla scorsa edizione, è diventata itinerante con il coinvolgimento diretto della scuola ospitante che prepara anche momenti di intrattenimento artistico-musicali.

"Vuole essere anche un’opportunità - sottolinea la presidente - per far conoscere le piccole-grandi realtà del nostro territorio e della scuola in particolare. Un grazie va all.I.C. Guarino, alla sua dirigente Gabriella Bruccoleri, ai docenti e agli alunni per la disponibilità".

Ecco i vincitori della sezione giovani del XXIII Premio “Ignazio Buttitta”

I.C. G. GUARINO Favara: L’unicornu - Emily Maria Pia Simone 3°A; Arridi sempri - Giorgio Lo Giudice 3° primaria; Assenza…Prisenza - Clara Sorce 1°B; Mi doli u cori - Classe 1°D secondaria; A palumma e l’agneddru - classe 1° A secondaria (CUNTU).

I.C. FALCONE BORSELLINO Favara: Stidda lucenti - Davide Giancani 5°B; Un patri ucrainu - Infantino, Contino, Costa, Giglia, Limblici, Chianetta, Pinelli. 5°A; Munnu luci di vita - Elison Maria Simone 2°F; A paci - Giovanni Chianetta 2°B.

I.C. BERS.URSO – MENDOLA – VACCARO Favara: Favara beddra - Delia Parrino – Marco Mancuso 3B; U carusu bullizzatu - Maria Emanuela 1B; Amicizia - Classe 2°A; U pinseri di lu immigratu - Salvatore Cristian Cancilla 2°B.

I.C. V. BRANCATI Favara : A vuci da me terra - Gabriele Sanfilippo 2°E plesso D. Savio; Vulissi vulari - Elide Stuto 1°E plesso D.Savio; Na vota… - Classe 5°D plesso Don Bosco; Guerra mai!!! - Filippo Puccio 5 classe plesso A. Manzoni.

I.C. ESSENETO Agrigento: A primavera - Teresa Craparo 4°A; A me terra - Simone De Castro 4°C; Trinacria - Alfonso La Rocca –Manuel Guasto 3° F; Jucari - Beatrice Lo Presti 3°A.

I.C. ANNA FRANK Agrigento: L’amuri de nanni - Elena Gentile 2°C plesso Centrale; A guerra unni s’avi a fari - Cleide Seddio 2°C plesso Centrale; Grazzi - Alessandro Gambina 2°C plesso Centrale.

I.C. R.L.MONTALCINI Agrigento: Nuddru canusci u me duluri - Riccardo Lentini 5°A plesso Manattan; Estate - Anita Bruccoleri 5°A plesso Montessori; Stiddra bianca - Giulia Celauro 4°A plesso De Cosmi; Natali ni lu me quarteri - Giovanni Camilleri 3°A plesso Federico II.

I.C. SANTA ELISABETTA: I fiuri - Giulia Fragapane 2°A; La disgrazia di lu munnu - Federica Butera 2°A.

Liceo M.L.KING Favara: Comu u ventu - Barba Angelo IVF; La terra mia - Mancuso Gaetano VF; Sugnu ancora troppu luntanu - Sorce Gemma VF; A me patri - Pirrera Giada VF.

Istituto G. AMBROSINI Favara: A campagna di na vota - Anna Maria Pompeo 3°C; Paci e libertà - Gaspare Agliata 4°B; Li giovani di la sicilia si nni vannu - Calogero Terrasi 4°B; Vulemi la paci - Sara Contino 3°C.

Istituto E. FERMI Favara: U mari - Daniela Contino 3°D; A guerra ni stu munnu - Giuseppe Vita 3°D; U me Paisi - Marco Sorce 3°D.

EUROFORM Agrigento: L’amuri - III corso benessere estetica; Sicilia mia unni scurdamu mai di tia - III corso benessere estetica.

Sezione Giovani CUNTU - Nonnu, ppi furtuna aiu a tia - Sofia Addamo.