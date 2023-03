Da Favara a Las Vegas: i cugini Sorce conquistano il "Pizza Expo"

Sogno americano per Sitàri. La rinomata pizzeria del Villaggio Mosè ha preso parte all'internation pizza Expo 2023 di Las Vegas. Ovvero, una delle fiere più importanti del mondo dedicata alla pizza. All'evento, solitamente, prendono parte i pizzaioli di tutto il globo, insieme per confrontarsi, ma anche migliorarsi e crescere. Alla manifestazione anche i cugini Sorce che stanno deliziano il palato degli ospiti dell'importante fiera americana.

Sitàri, lo scorso anno, alla "Pizza Expo" è stata nominata tra le tre pizzerie migliori del mondo. Un riconoscimento più che mai importante. Quest'anno, da concorrenti, ad ambassador di diverse aziende del settore. "Il sogno americano è iniziato - hanno detto i due ragazzi sui social -. Da Favara a Las Vegas..."

Tra le pizze più richiesre dell'Expo, l'intramontabile "Margherita": base pomodoro, mozzarella ed un filo d'olio. Occhi puntati, dunque, per i due Giorgio Sorce, parenti nella vita e soci in affari. Las Vegas, per il secondo anno consecutivo, assapora la pizza Made in Agrigento.