Cucciolo di meticcio abbandonato, l'assessore denuncia: acquisite immagini

E’ stato ritrovato in condizioni igienico-sanitarie terribili. A farlo è stato il personale della vigilanza privata del centro commerciale “Città dei Templi”. Il cucciolo di meticcio era in corrispondenza dell’ingresso carico e scarico di merce della struttura di via Fosse Ardeatine di Villaseta. A mobilitarsi – contattando subito il canile convenzionato con il Municipio, il “Sigma” di Siculiana, - è stato l’assessore comunale Roberta Lala che s’è anche, naturalmente, presentata alla caserma dei carabinieri del rione periferico ed ha formalizzato denuncia a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno, e in maniera fulminea, avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome a colui che ha abbonato la bestiolina. L’area – in questo caso, per fortuna, - è risultata essere coperta da sistemi di video sorveglianza. E i filmati dovrebbero essere stati già acquisiti dagli investigatori che potrebbero anche riuscire a risalire, e ad identificare, chi ha effettivamente abbandonato il cucciolo che è stato, appunto, ritrovato in condizioni igienico-sanitarie terribili.

Il cucciolo è stato, per fortuna, affidato al canile di Siculiana e riuscirà, senza ombra di dubbio, non soltanto a sopravvivere, ma anche ad avere – laddove possibile – una chance di adozione.

Ai carabinieri spetterà comunque il compito di provare ad identificare chi ha abbandonato l’animale, mettendolo di fatto a rischio sopravvivenza.