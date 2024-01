Cagnolino avvelenato a Sciacca, il partito animalista presenta denuncia

Un cucciolo di tre mesi è stato brutalmente avvelenato a Sciacca, in Contrada Renella. Il cane è stato soccorso dal servizio veterinario, ma è comunque, morto dopo atroci sofferenze. Sembrerebbe, secondo quanto reso noto dal partito animalista italiano con una nota, che il cane sia morto dopo aver ingerito del lumachicida, un veleno letale per gli animali.

"Siamo veramente indignati e rammaricati per questo nuovo fatto di sangue – spiega Patrick Battipaglia, coordinatore per l’Italia insulare del partito animalista italiano –. Quello che è successo a Sciacca ci lascia a dir poco sgomenti. Non è possibile che qualcuno, impunemente, continui a commettere atti violenti nei confronti di poveri animali indifesi. Chiediamo al sindaco di Sciacca di adempiere immediatamente alle sue responsabilità - prosegue -, quindi bonificare immediatamente l’intera area oggetto delle esche avvelenate e allo stesso tempo fare tutto il possibile, mediante anche l’intervento della polizia locale, per assicurare il prima possibile alla giustizia, chi si sta macchiando di una azione così meschina e crudele".

Battipaglia aggiunge: "Noi del partito animalista – conclude – chiediamo aiuto ai residenti della zona affinché ci aiutino a trovare i responsabili di questo crimine Chi avesse visto qualcosa e vuole aiutarci a trovare il responsabile può farlo, anche in forma anonima, contattandoci telefonicamente al numero: 347.1440434".