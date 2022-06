Rinchiusi in una scatola e abbandonati sotto il sole: quattro cuccioli salvati dai volontari

Li hanno rinchiusi in una scatola di cartone vuota e li hanno lasciati sotto il sole, con quasi 40 gradi, condannandoli ad una morte che appariva certa.

Così, ignoti malviventi (perché il maltrattamento di animali è un reato) hanno abbandonato quattro cuccioli, fortunatamente tratti in salvo dai volontari del Rifugio Hope. Avevano pensato bene, infatti, di lasciare la cucciolata davanti il cancello dell'associazione, affinché qualcuno se ne prendesse cura. A qualunque costo.

"Questa volta - dicono i volontari - il destino ha voluto che li trovassimo in tempo, ma con le temperature altissime di questi giorni lasciarli chiuso in un cartone in questo modo significa condannarli a morte prr soffocamento. Sono 4 cuccioli di neanche due mesi - continuano -, terrorizzati, affamati e denutriti".

I cuccioli sarebbero stati trovati inoltre pieni di pulci ma, al momento, non avrebbero manifestato altri problemi di salute.