Cucciola abbandonata e positiva a un virus muore poco dopo, lo sfogo social dell’assessore Lala: “Chiedo aiuto per trovare i responsabili”

L’assessore comunale alle pari opportunità con delega al randagismo Roberta Lala ha voluto raccontare la storia, purtroppo non a lieto fine, di Bella: una cucciola abbandonata dai suoi padroni perchè positiva al Parvovirus, una malattia infettiva molto diffusa tra i cani piuttosto giovani che, se non curata in tempo, li condanna a morte nella maggior parte dei casi.

Esattamente come è successo a Bella che, dopo i primi soccorsi, sembrava potesse farcela per poi peggiorare repentinamente, fino a quando il suo cuore ha cessato di battere.

“Mi restano di lei - ha scritto Roberta Lala con un post su Facebook - il ricordo della sua richiesta d’amore, la sua purezza, la sua bellezza, insieme alla rabbia di non avere ancora individuato i responsabili. Chi compie certi gesti non ha coscienza. Per questo ritengo sia ancora più pericoloso non individuare certa gente che potrebbe essere recidiva. Sarò più vigile, presente ed attenta, perché prima o poi la legge farà il suo corso.

Per questo rivolgo un appello a tutti i cittadini con il cuore in mano: scrivetemi per ogni necessità e se avete informazioni. Vi invito a contattarmi anche in forma anonima”.