Strage di Ravanusa, inizia il trasporto delle salme: individuati anche gli ultimi due dispersi/DIRETTA

Salgono a 7 le vittime trovate tra le macerie di Ravanusa dove sono collassate le palazzine tra le vie Trilussa e Galilei. Lo rende noto il portavoce dei vigili del fuoco, Luca Cari.

Per 30 ore si è scavato ininterrottamente e poco dopo le 6.30 è avvenuto il ritrovamento di 4 corpi dopo i primi tre recuperati nella notte tra sabato e domenica.

Ore 13.21. Sui luoghi della tragedia è appena arrivata il prefetto di Agrigento Cocciufa insieme al questore Iraci. "Sono fiera, se in un momento così drammatico - ha detto ai presenti - che il sistema di soccorso abbia funzionato perfettamente con la tempestività, l'impegno e la serietà che questo evento necessitava da parte di tutti. Sin da subito è stata inquadrata la situazione nella sua tragicità. Il resto si scriverà nei prossimi giorni. Adesso tutti dobbiamo lavorare per intervenire in sostegno delle famiglie distrutte da questa disgrazia e per chi ha perso tutto".

Il prefetto ha spiegato che proprio ieri ha avuto una telefonata con il presidente Nello Musumeci durante la quale si è ribadita la necessità di aiutare Ravanusa. "Questa comunità va sostenuta, non può essere lasciata sola", ha detto la rappresentante del Governo, che ha speso alcune parole commosse anche per la giovanissima mamma morta sotto le macerie. "Abbiamo sperato fino all'ultimo momento per questa ragazza che è diventata la figlia di tutti".

Ore 12.48. Localizzata l'area dove si trovano gli altri due dispersi. A confermarlo è il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento. Si tratta del padre di 70 anni e del figlio di 30 che era andato a trovarlo. Le sirene dei vigili del fuoco hanno dato l'allarme e le ruspe si sono fermate. "Stiamo puntando su questa zona per recuperare gli ultimi due dispersi - spiega Merendino -. Questa mattina abbiamo tratto dalle macerie altri quattro corpi tra cui quello della giovane in gravidanza, che fino all'ultimo abbiamo sperato potesse essere viva. Le due donne sopravvissute - continua il comandante - sono state protette da una bolla d'aria creatasi tra due piani".

Sono iniziate, invece, le operazioni di trasporto delle salme della tragedia di Ravanusa. I corpi degli attuali 7 deceduti, tra cui una donna incinta al nono mese di gravidanza, saranno portati negli obitori degli ospedali di Agrigento, Canicattì e Licata. Le salme sono al momento sotto sequestro, in attesa di essere sottoposte ad autopsia.

Ore 10.31. Nel cratere di via Trilussa si continua a lavorare senza sosta per individuare i resti degli ultimi due dispersi, con la speranza - sempre più flebile - che possano essere ancora in vita.

Ore 9.54. E' stata identificata l'identità delle quattro vittime della tragedia di Ravanusa estratte questa mattina all'alba dalle maceire delle palazzine spazzate via dalla terribile esplosione di sabato sera. Come inizialmente trapelato, si tratta dei corpi senza vita di Selene Pagliarello, Giuseppe Carmina e dei genitori di lui.

Ore 9. Le ricerche degli altri due dispersi si concentreranno su una zona distante alcune decine di metri rispetto a quella del ritrovamento delle quattro precedenti vittime. A Ravanusa, in mattinata, è attesa la visita del prefetto Maria Rita Cocciufa.

Ore 8,20. C'è anche il corpo di Selene Pagliarello, l'infermiera 30enne al nono mese di gravidanza, e del marito Giuseppe Carmina, tra i quattro corpi senza vita estratti questa mattina dalle macerie a Ravanusa. I due corpi erano al terzo piano del palazzo crollato in via Trilussa dopo l'esplosione. Trovato anche il corpo del suocero della donna, Angelo Carmina.

La conferma arriva da fonti dei carabinieri che, tuttavia, precisano che non c'è stato un riconoscimento formale ma che la zona è quella dove abitavano i genitori di Giuseppe Carmina che la coppia era andata a trovare.

Aggiornato alle 13.2 5