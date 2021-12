Il crollo di Ravanusa: due donne estratte vive dalla montagna di macerie, recuperate due salme e 7 dispersi

"Sembra Beirut": è questo quello che continuano a ripetere i soccorritori mentre cercano - fra via Trilussa e via Galileo Galilei, nel quartiere Mastro Dominici a Ravanusa - i sopravvissuti. Alle 20,20 circa si è innescata una esplosione, lungo il metanodotto cittadino, che ha fatto crollare 4 palazzine e danneggiato, pesantemente, tanti altri stabili. Due anziane sono state ritrovate vive durante la notte. All'appello mancherebbero 7 persone, fra cui una donna di 30 anni incinta. I precedenti casi di esplosione dimostrano come sia possibile trovare sopravvissuti fino a 72 ore dopo la tragedia. Circa 150 gli evacuati, abitanti nel quartiere, che sono stati sistemati - dall'amministrazione comunale - in strutture alberghiere. Le vittime vengono portate alla vicina scuola. Ben 250 i soccorritori impegnati nell'area. L'Italgas ha subito staccato la fornitura di gas ed ha specificato che non è chiaro cosa sia accaduto.

07:18. E' stata trovata e portata fuori dalla montagna di macerie la seconda vittima. Su tratta di una donna. Proseguono, a Ravanusa, le ricerche dei dispersi nel crollo di almeno 7 palazzine, distrutte dalla forte esplosione causata da una fuga di gas. Nella notte sono state estratte vive dalle macerie Giuseppa Montana e Rosa Carmina, mentre un uomo non ancora identificato è stato trovato morto. Facevano parte tutti e tre dello stesso nucleo familiare. Adesso si è aggiunta un'altra vittima. Restano disperse altre 8 persone, sei della medesima famiglia delle due donne sopravvissute, e che abitavano in piani diversi nella loro stessa palazzina, due che vivevano in un altro edificio. Contrariamente a quanto detto in un primo momento dalla Protezione civile non ci sarebbero minori tra i dispersi.

Ore 6.54. "Per fortuna non ci sono bambini tra i dispersi. La notizia secondo la quale ci sarebbero stati due minorenni tra le macerie della palazzina crollata ora è stata smentita". Lo ha detto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo. Al momento c'è una vittima, due donne ritrovate vive e otto dispersi.

Ore 04:43. Estratta viva un'anziana donna che è stata subito trasferita all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.

Ore 04:41. Estratta la prima vittima da sotto le macerie. Si tratta di un uomo. E' stato accertato, nel frattempo, che nelle due abitazioni completamente sventrate e accartocciate su se stesse vi abitassero complessivamente 11 persone: 9 in una e 2 in un'altra.

Ore 2,30. "Grossissima l'onda d'urto di circa 100 metri con due unità abitative interessate, diverse case distrutte e devastate. Finché c'è traccia di gas l'intera zona non è praticabile. E' verosimile che sia stata una fuga di gas, a bassa pressione, dal metanodotto. Siamo circa 200 persone ad operare, domani si procederà alla ricerca dei 10 dispersi, fra cui due bambini e una donna incinta, sposata da poco". Lo ha detto Salvatore Cocina, dirigente generale del dipartimento di Protezione civile regionale.

Ore 1,25. Una pensionata ottantenne è stata estratta viva, e a quanto pare non in pericolo di vita, dalle macerie del crollo di una delle quattro palazzine sventrate nel centro di Ravanusa. A salvarla sono stati i vigili del fuoco che sono riusciti a scavare dove sentivano le urla della donna e a tirarla fuori dall'incubo di via Trilussa. L'anziana è stata caricata su un'autoambulanza del 118 ed è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata dove i medici avrebbero già diagnosticato un polirauma. I pompieri continuano, intanto, a scavare laddove - stando a quanto riferito dal colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Agrigento - erano state sentite voci dei sopravvissuti.

Ore 01.14. Sul posto del crollo, fin dal primo momento, c'era il sindaco Carmelo D'Angelo. Ecco la dichiarazione rilasciata alla stampa.

Ore 01:02. Già da qualche ora sono in azione i cani molecolari. "I carabinieri sono giunti per primi e hanno iniziato i soccorsi urgenti, facendo arrivare le ambulanze. Poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno avviato le attività di spegnimento dell'incendio che ha investito l'intera conduttura del gas cittadino - ricostruisce il colonnello Stingo - . I cani molecolari stanno girando fra le macerie e ci hanno dato la possibilità di trovare qualcuno in vita". Le fughe di gas sono state importanti, ma adesso è stato tutto chiuso. Gli evacuati sono stati ospitati dal Comune in strutture alberghiere.

Ore 00:53. "Un incendio immane che ha consentito però a qualcuno di riuscire ad uscire dagli appartamenti e a scappare. Abbiamo tanti dispersi, probabilmente 11. C'è però qualche buona notizia: siamo riusciti a sentire delle voci da sotto le macerie e dopo aver chiuso il gas si sta iniziando a scavare fra le macerie per salvare quante più persone possibili". Lo ha detto il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri di Agrigento.

Ore 00:35. Una donna è stata individuata sotto le macerie di uno dei palazzi crollati nel centro di Ravanusa. E' viva ed urla. I vigili del fuoco stanno cercando di tirarla fuori, ma le operazioni sono rese difficoltose dal rischio connesso alla presenza di potenziali sacche di gas al di sotto delle macerie. Secondo la Protezione civile regionale, intervenuta sul posto in forze, sarebbero complessivamente 4 gli edifici interessati dal crollo. Sui luoghi sono arrivati i tecnici di Italgas che avrebbero da poco provveduto a mettere in sicurezza la rete.

Ore 00:28. La situazione non è ancora sotto controllo nel quartiere del centro di Ravanusa, devastato dallo scoppio del metanodotto cittadino. Ci sono ancora continue fughe di gas e le ricerche dei dispersi non possono che andare a rilento.

Ore 00:12. Stanno arrivando anche squadre Usar, specialiste nella ricerca sotto le macerie, da Messina e Catania a Ravanusa nell'area del crollo di via Trilussa dove, in seguito all'esplosione di un tubo esterno del metanodotto cittadino, si troverebbero 12 persone, fra cui 3 bambini e una donna incinta, sotto quello che resta di almeno tre edifici. I soccorritori gridano, cercando i dispersi. Al momento, non risponde nessuno e le speranze iniziano a vacillare.

Ore 00:01. Maggiore chiarezza arriva rispetto all'area interessata dall'esplosione. Si tratta di un vero e proprio quadrilatero compreso tra le vie della Pace, Galilei, Trilussa e Nuoro. Questo intero blocco di abitazioni sarebbe stato pesantemente danneggiato dalla detonazione dovuta forse, ma si tratta ancora di ipotesi, ad una perdita di metano.

Ore 23.32. "Sono vicino alla comunità di Ravanusa che sta vivendo momenti di apprensione in seguito all'esplosione causata da una fuga di gas. Prego per quanti si stanno impegnando nel contenere il pericolo e per accertare la sperata assenza di vittime. Il Signore ci mantenga forti nella tribolazione e aperti alla speranza". Così in una nota l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano

Ore 23.15. Sono salite a 12 le persone di cui non si hanno piu notizie. Vigili del fuoco, carabinieri e polizia, oltre a volontari provenienti dai paesi limitrofi stanno iniziando a smuovere le macerie. "Sembra Beirut", continuano a ripetere gli stessi soccorritori.

Ore 23.06. Potrebbe essere collegato alla rottura di un tubo del metano, e non ad una bombola, il crollo di via Trilussa che, ormai è chiaro, ha danneggiato più immobili. C'e' un intero quartiere, nel centro di Ravanusa, devastato. I soccorritori, domate le fiamme, stanno iniziando con cautela a cercare tra le macerie se vi sono tracce degli abitanti. Passati al setaccio anche gli immobili meno danneggiati dall'esplosione.

Ore 22.39. L'incendio di via Trlussa dove è scoppiata una bombola di gas e dove sono crollati piu stabili non è stato ancora domato. I pompieri e i carabinieri sono al lavoro cercando di fare in fretta. Sarebbero 8 i dispersi, fra cui tre bambini ravanusani rimasti sotto le macerie. Fra gli adulti anche una coppia di giovani sposi, la donna è incinta. E' intanto scattata la macchina della solidarietà da parte dei comuni vicini: il sindaco di Licata ha annunciato che tre squadre di volontari (Procivis, Guardia Costiera Ausiliaria e Croce Rossa ) hanno raggiunto Ravanusa per prestare soccorso.

Ore 21.51 Potrebbero essere più di una le palazzine coinvolte nella terribile esplosione avvenuta intorno alle 20 in via Trilussa, a Ravanusa. Si parla, ma al momento non vi è alcuna certezza, di almeno tre stabili. Sul posto, dove stanno continuando a lavorare incessantemente i vigili del fuoco, si sono recati già diversi cittadini, parenti di famiglie che risiedevano nella zona del crollo che sostengono di non riuscire a mettersi in contatto con i loro familiari. Sotto le macerie potrebbero essere diverse le persone intrappolate.

Ore 21. Un boato ha squarciato il silenzio di un normale sabato sera a Ravanusa. Poi le fiamme, altissime, e il crollo di una palazzina in via Trilussa. I frammenti della casa sono stati scagliati a diversi metri di distanza dal luogo del dramma. A provocare tutto, probabilmente, una fuga di gas. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Agrigento, Licata e Canicattì che stanno tentando di domare le fiamme: solo dopo che sarà fermato il rogo, al momento violentissimo, si potrà provare ad attivare una misura di recupero e soccorso nei confronti delle persone che potrebbero trovarsi sotto le macerie. Sono accorsi sul luogo del disastro anche i carabinieri di Ravanusa e Licata.

Con una diretta dal luogo della tragedia il sindaco Carmelo D'Angelo ha lanciato un appello: "E' successa una catastrofe. Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, chiunque abbia mezzi venga a dare una mano".

