Crollo ponte Tredici luci, Aricò: "Disposto sopralluogo per valutare interventi urgenti"

"Ho già dato disposizioni al dipartimento regionale Tecnico per effettuare, con immediatezza, un sopralluogo nella zona oggetto del crollo, valutare i danni e stimare le modalità di intervento per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile".

Lo dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, in riferimento al crollo, avvenuto la scorsa notte, di due arcate dello storico ponte "Tredici Luci", che attraversa il fiume Sosio, tra i Comuni di Chiusa Sclafani e Burgio, a cavallo delle province di Palermo e Agrigento.

"Solo dopo la relazione dei nostri tecnici - prosegue l'esponente del governo Schifani - si potranno valutare le condizioni attuali della struttura e programmare un intervento per limitare i disagi per gli utenti e soprattutto degli agricoltori che utilizzavano il ponte per raggiungere i loro poderi".