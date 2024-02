Crollata la pista ciclabile del viale delle Dune, Mareamico: "Un disastro annunciato da settimane"

La pista ciclabile di San Leone è crollata durante la notte. Il cedimento è avvenuto a distanza di settimane dai primi fenomeni di erosione costiera che avevano spinto il Comune a transennare l'area per evitare pericoli per runner, ciclisti e pedoni che transitavano nel marciapiede del viale delle Dune.

Poche ore fa, all'altezza della quarta traversa, il tratto di pista si è sgretolato. A denunciare l'episodio, documentandolo con foto e video, è l'associazione ambientalista Mareamico.

"Da quindici giorni - si legge in una nota - chiediamo a tutti gli enti interessati di intervenire per evitare che l'erosione costiera si 'mangi' la pista ciclabile di San Leone e anche l'unica strada che porta al mare. Ma l'immobilismo e lo scarso decisionismo hanno avuto la meglio e questa mattina, nonostante inutili conferenze dei servizi e roboanti dichiarazioni: la pista ciclabile ha ceduto in mare...complimenti a tutti".

Mareamico aggiunge: "Strada e pista ciclabile semplicemente 'posate' sulle dune di sabbia".