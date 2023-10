"Bruciati oltre 600mila euro per colpa della frana": farmacista in lacrime racconta il suo dramma

"Quasi mezzo milione di euro di mancati guadagni più i costi della locazione del nuovo immobile ovvero 3.330 euro al mese per tre anni": il farmacista Paolo Minacori e il suo consulente, il commercialista Costantino Verbari, quantificano il danno che, a loro dire, sarebbe stato provocato dall'evacuazione dell'attività in seguito al crollo del costone del viale della Vittoria, avvenuto il 5 marzo del 2014, che provocò lo sgombero dei cosiddetti palazzi Crea dove abitano decine di famiglie, rientrate solo dopo anni, e di numerose altre attività.

Sotto accusa, per l'ipotesi di reato di disastro colposo, l’ex sindaco Marco Zambuto, l'ex dirigente dell’ufficio tecnico comunale, Giuseppe Principato, e i tre presunti proprietari dei terreni prospicienti il costone dei cosiddetti Palazzi Crea le cui condizioni fatiscenti avrebbero provocato la frana. Si tratta di Maria Isabella Sollano, 82 anni, e dei figli Valentina e Oreste Carmina, 56 e 52 anni. Zambuto e Principato, secondo quanto ipotizza l'accusa, "sapevano già due anni prima del crollo della grave situazione di pericolo”, tanto che avevano messo per iscritto anche un’ordinanza di messa in sicurezza ma senza preoccuparsi che venisse rispettata come, invece, impone la legge.

Ai proprietari dei terreni prospicienti il costone del viale della Vittoria viene contestato, invece, di non avere adempiuto a un’ordinanza, emessa il 5 aprile del 2011 dallo stesso Zambuto.

Minacori, che peraltro è stato assessore dello stesso Zambuto, è stato ascoltato al processo in corso davanti al giudice monocratico Manfredi Coffari.

Sia il consulente che il farmacista, rispondendo al legale di parte civile Maria Luisa Butticè, hanno ricostruito i consistenti danni patrimomiali che avrebbero subito dall'evacuazione dell'attività che fu trasferita, per oltre tre anni, in un locale dello stesso viale della Vittoria distante alcune centinaia di metri.

"Il numero di clienti - ha raccontato Verbari - è calato nettamente anche perché i nuovi locali erano meno funzionali". Il farmacista, raccontando la consistente perdita del volume di affari, si è commosso.