Immobile disabitato crolla vicino alla stazione bassa, non ci sono feriti

Un vecchio edificio disabitato è crollato in via Piersanti Mattarella, nei pressi della stazione bassa di Agrigento. Fortunatamente non si sono registrati feriti così come nessn mezzo in transito è stato investito dalla fabbrica muraria che è implosa su se stessa.

Sul posto, per la messa in sicurezza dell'area, hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e gli operai del comune che hanno transennato il tratto di strada interessato dal crollo. A regolamentare il traffico veicolare ci hanno pensato gli agenti di polizia locale.