L'auto fu danneggiata dal crollo del cornicione di via Empedocle, agrigentino accetta risarcimento danni

Era l'aprile dello scorso anno quando il crollo di una porzione di cornicione del muraglione di sostegno della via Empedocle danneggiò, e anche pesantemente, la sua autovettura lasciata posteggiata in via Delle Torri. A chiamare l'agrigentino, proprietario della macchina, fu allora la polizia Ferroviaria. Il danno, che venne imputato al Municipio, venne quantificato in 1.700 euro e la richiesta di risarcimento danni, poi formalizzata a palazzo dei Giganti, fu di 2.591 euro.

Adesso, dopo una serie di contatti, si è arrivati alla definizione transattiva e l'agrigentino ha accettato - rinunciando a qualsiasi azione giudiziaria - di definire bonariamente la questione con 1.200 euro. La giunta municipale ha già deliberato la liquidazione.