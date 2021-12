Tragedia di Ravanusa, associazioni dei consumatori: "Ue, Stato e regione finanzino la ricostruzione degli alloggi distrutti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il cartello provinciale delle associazioni dei consumatori riunitosi a seguito della immane tragedia di Ravanusa, causata da un’esplosione provocata da una fuga di gas, cagionando 9 vittime, distrutto quattro palazzine e devastato edifici, vicoli, strade e marciapiedi.

In questa apolicalisse, l’ emergenza è stata assolta dalla catena umana di forze dell’ordine coadiuvate dalla gara di solidarietà di associazioni di volontariato e cittadini. Mentre restiamo in attesa delle risultanze dell’opera di indagine della magistratura agrigentina circa le reali responsabilità di quanto accaduto. Per altro verso non condividiamo la proposta di una raccolta fondi da destinare alla ricostruzione degli alloggi distrutti.

Con assoluta chiarezza, è compito dell’ Unione Europea, del Paese, della Regione, per tramite della Protezione Civile, assolvere all’intero finanziamento per l’immediato avvio dei lavori ricostruzione di ogni singola abitazione distrutta Le famiglie ed i cittadini, alle solidarietà di rito, attendono l’immediato reperimento delle risorse necessarie .

Inoltre, al solo scopo di prevenire altre simili ecatombe, deve seguire con urgenza l’attivazione di un tavolo tecnico presso l’assessorato regionale all’ energia, per avviare su scala regionale in tutti i comuni della Sicilia, un monitoraggio sullo stato di reti ed impianti di distribuzione ed erogazione del metano per usi civili ed industriali relativamente ad appalti, forniture, disciplinari di gara, protocolli su procedure, competenze in materia di verifiche, controllo, interventi e manutenzioni.