La casa "fantasma" crollata nel centro storico, individuati i proprietari: il sindaco impone la messa in sicurezza

Sono 12 gli agrigentini individuati come eredi proprietari dello stabile fra le vie Gallina e Garufo, nel cuore di Agrigento, crollato lo scorso 10 novembre. A loro carico il sindaco Franco Micciché ha firmato, nelle ultime ore, un'ordinanza di messa in sicurezza di quel che resta dell'immobile. Avranno 30 giorni di tempo per procedere in solido. Termine che dovrà essere rispettato perché c'è da garantire la sicurezza pubblica.

Dopo il crollo, sempre il sindaco firmò uno sgombero cautelativo a carico di due agrigentini residenti nei pressi dell'abitazione squarciata e dispose anche, facendo collocare le transenne, la chiusura parziale delle vie Gallina e Garufo, cortile Cupani e cortile Santa Maria dei Greci.