Il crollo di calcinacci nella casa di via Amendola, il 12enne è rimasto ferito al volto

La paura è stata tanta, anzi tantissima. Ma alla fine, e per fortuna, il dodicenne ha riportato soltanto un lieve graffio sul volto. Una escoriazione che guarirà nel giro di pochissimi giorni. Il ragazzino dopo le medicazioni, fatte dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio", è stato subito dimesso. Queste le ricostruzioni definitive ed ufficiali di quanto è accaduto l'altro giorno in via Giovanni Amendola, la strada di collegamento fra la via Atenea, all'altezza della chiesa di San Giuseppe, e la via Empedocle.

Il ragazzino è stato colpito in piena faccia dai calcinacci crollati dal tetto della cucina della sua abitazione. A lanciare l'Sos, chiamando i vigili del fuoco, era stata la mamma, una agrigentina quarantenne. E in via Amendola si sono appunto precipitati i pompieri del comando provinciale di Agrigento, un'autoambulanza del 118 e i carabinieri del Radiomobile.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.