Crolla balcone e finisce sopra una Volkswagen Golf: allarme in centro storico

Crolla balcone e finisce sopra una Volkswagen Golf lasciata posteggiata sotto l’edificio del centro storico. Nessuno è rimasto, per fortuna, ferito perché l’autovettura era vacante e perché, nell’esatto momento del cedimento, non passava nessuno. Dilagato l’allarme, nel “cuore” di “Girgenti” sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Mentre i primi hanno messo in sicurezza quel che rimaneva del balcone, gli agenti hanno rintracciato sia il proprietario della macchina che quello dell’immobile da dove si è registrato il crollo.

I poliziotti, soprattutto subito dopo il cedimento, hanno tenuto anche a distanza i tanti curiosi che erano sopraggiunti per dare un’occhiata. Storie di ordinaria frequenza, però, per il centro storico di Agrigento dove ci sono decine e decine di immobili “fantasma” e dove, ciclicamente, ad ogni ondata di maltempo, si registrano cedimenti più o meno importanti. In questo caso, il danno lo ha subito il proprietario della Golf che naturalmente dovrà, adesso, essere risarcito dall’intestatario dell’abitazione. Il Comune, negli anni passati, stava conducendo un vero monitoraggio sulle catapecchie abbandonate e a rischio. Controlli ai quali seguiva l’ultimatum – per i proprietari delle case fatiscenti – a mettere in sicurezza. Ed in caso contrario, nonostante la carenza di risorse, era proprio palazzo dei Giganti a procedere.