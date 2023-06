Il costone si "sgretola": massi finiscono lungo la strada, panico a Licata

Il costone roccioso che sovrasta il centro storico di Licata si "sgretola". Su via Marconi sono precipitati più massi che, solo per pochi centimetri, non hanno colpito e danneggiato le auto lasciate in sosta. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Con l'autoscala hanno raggiunto il costone e lo hanno momentaneamente messo in sicurezza, facendo crollare tutte le altre porzioni che erano in fase di distacco.

Nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori sopralluoghi, anche con i tecnici del Comune, per stabilire se sussistono o meno ulteriori rischi.