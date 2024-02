Crolla un'abitazione disabitata, evacuata la famiglia che viveva nella casa attigua

Non soltanto ad Agrigento. Ma anche a Siculiana, in via Marconi per la precisione. Uno stabile abbandonato, già in precarie condizioni, è collassato all'improvviso e solo per miracolo non si sono registrati feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta e i carabinieri che, assieme al personale dell'ufficio tecnico comunale, non hanno potuto far altro che evacuare, in via precauzionale, i residenti dell'immobile attiguo.

L'intera zona del crollo è stata naturalmente già messa in sicurezza provvisoria e l'evacuazione della famiglia che viveva nell'abitazione attigua rientra proprio in quest'ottica. I carabinieri della stazione cittadina stanno seguendo, e con attenzione, quello che sta accadendo in via Marconi per evitare che possano registrarsi problemi di ordine pubblico. Scontato che il cedimento strutturale, dovuto comunque alle già precarie condizioni strutturali dell'immobile, sia correlabile agli ultimi giorni di maltempo - pioggia e vento - che si sono abbattuti sull'Agrigentino.