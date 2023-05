Crolla il pavimento del vecchio stabile e licatese finisce al pronto soccorso

Un licatese è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" dopo che il pavimento di un antico stabile ha ceduto ed è sprofondato di sotto. E' accaduto in vicolo Infusino, nel quartiere Santa Marta.

L'uomo è rimasto ferito, ma per sua fortuna non è in pericolo di vita.

Scattato l'allarme, per quello che è stato considerato un incidente domestico, in vicolo Infusino si sono precipitate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri.

Il licatese è stato, appunto, portato in pronto soccorso dove i medici, dopo tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, hanno diagnosticato escoriazioni, contusioni e la lussazione di una spalla.