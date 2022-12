Crolla edificio disabitato, il sindaco per garantire la sicurezza chiude più strade

Crolla un edificio, a più piani, fra le vie Libertà e Seddio a Porto Empedocle. Un immobile, per fortuna, disabitato che è venuto giù in un'area già interessata da precedenti cedimenti e delimitata, sulla via Seddio, da pannelli. Adesso è però fondamentale e prioritario salvaguardare la pubblica e privata incolumità, procedendo alla bonifica dell'area attraverso l'abbattimento di tutti quei manufatti che sono in precarie condizioni di stabilità.

Per garantire la sicurezza, il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha già firmato un'ordinanza di chiusura del traffico veicolare e pedonale. Stop, quindi, alla circolazione lungo via Libertà, in entrambi i sensi di marcia, dall'incrocio con la via Seddio fino all'incrocio con salita Pulitello. Il primo cittadino ha anche imposto il transennamento fisso dell'area fino a cessato bisogno. Transenne che potranno essere oltrepassate soltanto dai residenti e in un solo caso di assoluto e comprovato bisogno.

Il traffico proveniente dalla sovrastante via Seddio e dalla via Lala, in direzione Sud, dovrà proseguire la marcia per raggiungere sia il centro storico che la parte alta della città.