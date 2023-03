Crolla vecchia casa disabitata, alba di terrore alla Marina

E' il secondo "caso" nel giro di nove giorni. Alba di terrore, quella di oggi, in piazza Attilio Regolo a Licata dove, all'improvviso, è crollata una vecchia, e disabitata, casa.

Erano le 5,30 quando l'Sos è stato raccolto dalla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale. Subito alla Marina di Licata sono accorsi i pompieri del distaccamento cittadino, la Protezione civile e i tecnici del Municipio. L'intervento è ancora in corso. Non dovrebbero esserci feriti, ma esattamente per come accaduto in via Sortino non è escluso che possano essere firmate delle ordinanze di sgombero delle abitazioni vicine.