Beneficenza, raccolta fondi a Sciacca per i profughi ucraini accolti a Montevago

Continua la gara di solidarietà degli agrigentini nei confronti dei profughi in fuga dalla guerra che hanno trovato ospitalità in diversi centri della provincia. In contrada Scunchipani, a Sciacca, i volontari della Croce rossa hanno allestito un banchetto per la raccolta fondi che servirà ad acquistare beni di prima necessità da devolvere a donne e i bambini che, grazie alla missione umanitaria “Un cuore per l'Ucraina” promossa dall'associazione “A cuore aperto”, sono stati accolti a Montevago.