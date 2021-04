Pronto soccorso, il Leo Club Agrigento Host dona kit alla Croce Rossa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Vanno avanti le attività promosse dal Leo Club Agrigento Host, una delegazione del club, infatti, si è recata nella sede della Croce Rossa Italiana, sezione di Agrigento, retta dal Dott. Vita, per donare un kit completo di primo soccorso, sponsorizzato dal progetto nazionale portato avanti dal Leo Club Italia, “LeoforSafetyandSecurity”, volto all’acquisto e alla donazione di materiale di primo soccorso agli enti di primo intervento. «È stata una giornata particolare, formativa, dove ci ha concesso di toccare con mano e con emozione cosa volesse dire volontariato!», ha affermato il Presidente del Leo Club Agrigento Host, Dott. Giuseppe Castelli, che ha aggiunto: «in un territorio come Agrigento, dove il fenomeno dell’immigrazione e non solo è particolarmente acuito, realtà come la Croce Rossa, rappresentano un punto di riferimento, una speranza! Il loro essere prossimi ai bisogni della collettività, risulta essere una prova concreta di come il volontariato possa costituire un “surplus” nella società. Noi crediamo nei valori del volontariato ecco perché siamo aperti a collaborare e a dare un nostro supporto agli amici della Croce Rossa. Riteniamo la cooperazione importante!». Il Presidente Vita, ha ringraziato, in ultimo, il Leo Club Agrigento Host per il gesto di grande generosità ed ha auspicato, anche lui, una futura collaborazione.

Un gruppo di ragazzi, quello del Leo Club Agrigento Host, che fa comprendere di quanto sia nevralgico incentivare sul volontariato e sull’associazionismo. Il Presidente Castelli, ha ringraziato tutti i soci per la risposta concreta che sta dando a tutta la realtà agrigentina, con la consapevolezza e sicurezza che ci sarà massima continuità nel prossimo anno sociale che inizierà il 1 Luglio del 2021.