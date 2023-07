Crisi del settore vitivinicolo, l'assessore Sollano scrive alla Regione: "Subito interventi"

L'assessore comunale di Agrigento, Alessandro Sollano, ha scritto all'assessorato regionale all'Agricoltura per sollecitare interventi in merito alla crisi del settore vitivinicolo. "Dopo la pandemia, la guerra in Ucraina che ha fatto innalzare in maniera esponenziale i costi dell’energia, dei carburanti, dei fertilizzanti e la contrazione dei consumi di vino, che hanno causato l’aumento dei costi di produzione e determinato un trend negativo delle uve da vino nella precedente vendemmia - scrive - è necessario intervenire".

Secondo Sollano "le piogge intense e prolungate del periodo di maggio e giugno hanno favorito la diffusione della “peronospora” della vite nei nostri vigneti che ha causato perdite stimate intorno al 70 per cento".

L'assessore, quindi, ribadisce "l'urgenza dell’istituzione di un tavolo tecnico al fine di trovare una soluzione a breve termine al grave problema".