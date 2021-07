Crisi del servizio idrico, le associazioni: "Il prefetto ci ascolti, serve un tavolo di crisi"

Crisi del servizio idrico integrato, Centro consumatori Italia, Codacons, Konsumer, Legambiente, Intercopa e il coordinamento Titano tornano a chiedere, a quasi due settimane di distanza, la convocazione di un tavolo tecnico alla Prefettura.

"Ribadiamo la richiesta - scrivono rivolti al prefetto Cocciufa - e la sollecitiamo affinché si possano limitare le tensioni sociali che in questi giorni iniziano a manifestarsi già da parte dei creditori del gestore alle quali seguiranno, inevitabilmente, stando così le cose, anche quelle dei cittadini. Per la pandemia in atto, per la quale ella è la principale responsabile della prevenzione, il servizio idrico non può permettersi nessuna sospensione così per come comunicatole dall'ingegner Venuti".

Stamattina, dinnanzi alla sede della Girgenti Acque, si terrà intanto un sit-in voluto dalla Cna da parte di tutte le aziende creditrici della ex Girgenti Acque, anch'esse preoccupate per il proprio futuro e soprattutto per l'improbabile recupero totale delle somme vantate.