La presa di posizione

"La sanità agrigentina è a pezzi": i sindaci chiedono all’Asp un tavolo permanente

Giornata "caldissima" con una ventina di primi cittadini che hanno dato vita a un sit in davanti all'ospedale "San Giovanni Di Dio" di Agrigento e poi sono stati convocati da Miccichè. Il commissario Zappia: "Contiamo in una rimodulazione dei fondi del Pnrr per risolvere le criticità"