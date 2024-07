Crisi idrica, un solo bocchettone Aica per decine di autobotti: attese insostenibili e cittadini esasperati

Una delle soluzioni attuate da Aica per rifornire i cittadini d’acqua è stata quella di regolarizzare diverse aziende private di autotrasporti per svolgere il servizio sostitutivo di approvvigionamento idrico con le autobotti. Se un cittadino rimare senza acqua, dunque, deve mettersi in contatto con l’azienda idrica che a sua volta inoltra la segnalazione al trasportatore per la consegna del prezioso liquido a domicilio, con costi per l’utente che variano dai 60 ai 100 euro. Le autobotti censite devono necessariamente fornirsi da Aica che ha allestito una postazione di carico in contrada San Calogero a Porto Empedocle. Una sola stazione di rifornimento e con un solo bocchettone che costringe gli autotrasportatori a fare lunghe file in attesa di poter riempire le cisterne e poi consegnare l’acqua ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. Tempi di attesa che si allungano anche per le persone che sono rimaste a secco.

La redazione di AgrigentoNotizie si è recata nell’unico punto di ricarica di Aica e ha anche documentato la richiesta di aiuto da parte di una signora che, telefonando ad un operatore privato, ha detto di essere completamente senza acqua da 3 giorni e che, per poter lavare la figlia disabile, ha dovuto usare le bottiglie di acqua minerale. Gli stessi titolari delle autobotti sono impossibilitati a fornire tempi certi sulle consegne e chiedono ad Aica di predisporre altre stazioni di rifornimento. L’estate, com’era prevedibile, sta intensificando i disagi legati all’emergenza idrica e se la scelta di Aica di utilizzare le autobotti doveva essere una delle soluzioni, con un solo bocchettone disponibile per le decine di mezzi in circolazione potrebbe apparire come un ulteriore problema. Per dovere di cronaca, visto che sulla pagina web dell’azienda idrica dei comuni agrigentini il costo del servizio autobotte è misurato in base al quantitativo di acqua erogata, ad AgrigentoNotizie è stato fatto notare come il bocchettone di contrada san Calogero sia privo di misuratori idrici, circostanza quest’ultima che, secondo quanto riferitoci, porta a una stima approssimativa del quantitativo riempito nelle autobotti perchè si baserebbe solo sulla buonafede degli autotrasportatori.

